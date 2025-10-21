Una visita guidata tra i saloni di villa Tasca | una dimora con cinque secoli di storia

Sabato 25 e domenica 26 Ottobre ore 10:30, lasciati coinvolgere in una visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più esclusive di Sicilia e casa dei conti Tasca d'Almerita. Entreremo in una dimora con quasi cinque secoli di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Su e Zo Detour, Domenica 19 Ottobre 2025. La visita guidata di oggi ci porta a scoprire i “Pellegrinaggi a Venezia: da CANNAREGIO a CASTELLO” Scopri i Detour in programma a Venezia e prenota oggi stesso! https://www.suezo.it/detour/prenotazioni #suez - facebook.com Vai su Facebook

Visita guidata a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin a Vescovana - A Vescovana, nel mezzo della pianura agricola della Bassa Padovana, si erge la cinquecentesca Villa Pisani Bolognesi Scalabrin. Riporta padovaoggi.it

Villa dei Tasso - La Villa dei Tasso "Celadina" risale agli inizi del 500; la sua sfilata di sale e saloni con stucchi e affreschi ne fa una fastosa residenza che ha ospitato anche Torquato Tasso. Come scrive ecodibergamo.it

Villa Alari, via alle prenotazioni. La visita guidata sarà il 23 febbraio - Villa Alari a Cernusco torna ad aprire le porte ai visitatori, l’appuntamento è per il 23 febbraio, la prenotazione è obbligatoria: i posti vanno a ruba. Secondo ilgiorno.it