Una Vis autoritaria domina a Pontedera Arriva la prima vittoria esterna della stagione
PONTEDERA 0 VIS PESARO 2 PONTEDERA (3-4-2-1): Biagini; Gueye (1’ st Polizzi), Pretato, Vona; Perretta, Manfredonia (39’ st Pietrelli), Ladinetti, Migliardi; Vitali (31’ st Nabian), Ianesi; Andolfi (39’ st Battimelli). All. Menichini. A disp. Vannucchi, Strada, Milazzo, Faggi, Paolieri, Cerretti, Bassanini, Tempre, Coviello, Beghetto L.. VIS PESARO (3-5-2): Pozzi; Ceccacci, Primasso, Bove (31’ st Nina); Zoia, Berengo (54’ st Bocs), Mariani (25’ st Tavernaro), Pucciarelli, Vezzoni (54’ st Forte); Nicastro, Jallow (31’ st Stabile). All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Beghetto A., Franchetti, Ascione, Ventre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
La squadra di Esposito domina dal primo all'ultimo minuto: prestazione autoritaria, difesa perfetta e un Musy Hernandez incontenibile - facebook.com Vai su Facebook