una ventenne di avezzano conquista un talento per la scarpa 2025

Sbircialanotizia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva da Avezzano la firma femminile che accende l’edizione 2025 di Un Talento per la Scarpa: Laura Bartolomeo, 20 anni, studentessa del Liceo artistico “V. Bellisario”, guida la classifica con un progetto che intreccia filigrana e visione contemporanea. L’annuncio anticipa la premiazione del 24 ottobre a Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli. Una giovane abruzzese . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

