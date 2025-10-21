Una ventenne di Avezzano conquista Un Talento per la Scarpa 2025
Arriva da Avezzano la firma femminile che accende l’edizione 2025 di Un Talento per la Scarpa: Laura Bartolomeo, 20 anni, studentessa del Liceo artistico “V. Bellisario”, guida la classifica con un progetto che intreccia filigrana e visione contemporanea. L’annuncio anticipa la premiazione del 24 ottobre a Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli. Una giovane abruzzese . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
