Una targa e un concerto per ricordare il musicista Davide Begalli
La Consulta del Territorio di Pedemonte, nel comune di San Pietro in Cariano, ha organizzato un weekend per celebrare la figura del musicista Davide Begalli, di cui ricorre il 60º anniversario della morte.Nato a Pedemonte nel 1882, Davide Begalli è stato un compositore di musica sacra e organista. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Domenica 9 novembre 2025, ore 20.00, Vinicio Capossela celebra i 25 anni di Canzoni a Manovella con un concerto speciale al Teatro Malibran – Fondazione Teatro La Fenice, Venezia. L’album, uscito nel 2000 e premiato con la Targa Tenco, sarà eseguito - facebook.com Vai su Facebook
A Rimini una nuova targa per ricordare Lucio Battisti - Una nuova targa con il nome di Lucio Battisti sarà installata martedì ... Da ansa.it
Il grande concerto per il maestro Tunioli. "Riferimento per la musica" - 30 al Ridotto concerto dedicato al maestro Giordano Tunioli (foto), a un anno dalla sua scomparsa, per ... Lo riporta msn.com