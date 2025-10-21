Una targa e un concerto per ricordare il musicista Davide Begalli

La Consulta del Territorio di Pedemonte, nel comune di San Pietro in Cariano, ha organizzato un weekend per celebrare la figura del musicista Davide Begalli, di cui ricorre il 60º anniversario della morte.Nato a Pedemonte nel 1882, Davide Begalli è stato un compositore di musica sacra e organista. 🔗 Leggi su Veronasera.it