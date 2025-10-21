Una storia d’amore scoppiata come un pop corn troppo cotto | la relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera è giunta ai titoli di coda

Secondo quanto riportato da Dagospia, la relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sarebbe giunta al termine dopo alcuni mesi di frequentazione. La testata parla di un legame “scoppiato come un pop corn troppo cotto”, lasciando intendere che la storia d’amore si sia conclusa in modo improvviso. Fonti vicine alla coppia non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali e i diretti interessati non hanato la notizia. Dalla cerchia della conduttrice si fa sapere che “ non ci sono conferme né smentite ” in merito alla presunta rottura, mentre ambienti vicini all’imprenditore precisano che “si tratta di questioni strettamente private che non verranno affrontate pubblicamente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

