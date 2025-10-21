Una stazione che cura | a Roma 400 servizi in un giorno con FrecciaRosa

A Roma, in una sola giornata, sono state erogate oltre 400 prestazioni gratuite tra vaccini e screening allo Scalo San Lorenzo: la tappa capitolina di FrecciaRosa ha trasformato gli spazi di FS Logistix in un luogo di cura e prossimità, grazie all’impegno di Fondazione IncontraDonna, Gruppo FS, ASL Roma 1 e Sapienza Università di Roma. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

