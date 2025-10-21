Una partita che vale la vita Trapiantati contro personale 118

Lanazione.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una partita che vale più di un gol. Domenica 19 ottobre lo stadio "Faralli" ha ospitato l’incontro tra la Nazionale Trapiantati d’Italia e la squadra della Centrale Operativa 118 di Arezzo, composta da medici e infermieri. Un evento sportivo, ma soprattutto un’occasione per parlare di donazione di organi, tessuti e cellule, promosso da AIDO Toscana con il sostegno del Comune di Castiglion Fiorentino. Sotto la guida del presidente Alessandro Agnelli, AIDO ha portato in Valdichiana un’iniziativa che unisce sport, testimonianza e sensibilizzazione. Tredici atleti provenienti da varie regioni – da Pordenone a Roma, da Como a Firenze – hanno indossato la maglia azzurra della Nazionale Trapiantati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

una partita che vale la vita trapiantati contro personale 118

© Lanazione.it - Una partita che vale la vita. Trapiantati contro personale 118

Approfondisci con queste news

partita vale vita trapiantatiUna partita che vale la vita. Trapiantati contro personale 118 - Domenica lo stadio Faralli ha ospitato la gara tra chi ha ricevuto un organo e medici e infermieri. Lo riporta lanazione.it

partita vale vita trapiantatiLa Nazionale Trapiantati in campo con la squadra della Centrale 118: partita del cuore - Domenica 19 ottobre lo stadio “Faralli” ha ospitato una partita di calcio ad alto valore simbolico: la Nazionale Trapiantati d’Italia ha affrontato la formazione della Centrale 118 di Arezzo, composta ... Secondo corrierediarezzo.it

Cerca Video su questo argomento: Partita Vale Vita Trapiantati