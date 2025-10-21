Una partita che vale la vita Trapiantati contro personale 118

Una partita che vale più di un gol. Domenica 19 ottobre lo stadio "Faralli" ha ospitato l'incontro tra la Nazionale Trapiantati d'Italia e la squadra della Centrale Operativa 118 di Arezzo, composta da medici e infermieri. Un evento sportivo, ma soprattutto un'occasione per parlare di donazione di organi, tessuti e cellule, promosso da AIDO Toscana con il sostegno del Comune di Castiglion Fiorentino. Sotto la guida del presidente Alessandro Agnelli, AIDO ha portato in Valdichiana un'iniziativa che unisce sport, testimonianza e sensibilizzazione. Tredici atleti provenienti da varie regioni – da Pordenone a Roma, da Como a Firenze – hanno indossato la maglia azzurra della Nazionale Trapiantati.

