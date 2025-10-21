Una pagnotta di pane bruciato di 1200 anni fa con l’immagine di Gesù Cristo | l’incredibile scoperta degli archeologi
Una pagnotta di pane bruciato di 1200 anni fa è stata scoperta in Anatolia. Ne dà notizia il New York Post riportando l’annuncio del governatorato di Karaman, uno stato ella Turchia centro-meridionale, in un post su Facebook dell’8 ottobre con un copioso corredo di fotografie. Un gruppo di archeologi ha quindi scoperto una straordinaria reliquia del cristianesimo primitivo: una pagnotta di pane bruciato risalente a 1.200 anni fa con addirittura l’immagine di Gesù Cristo. Il pane ritrovato risalirebbe al VII o VIII secolo d.C. e si tratta di uno dei cinque pani carbonizzati recentemente rinvenuti nel sito archeologico di Topraktepe, un tempo l’antica città di Eirenopolis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Il momento in cui ti rendi conto che… Il pane è grande quanto te. Oggi Gian Pietro ha sfornato una pagnotta alta quanto la nostra Chiara! Quando diciamo “pane grande”… intendiamo davvero grande! Da noi il pane si fa con passione, tempo e un pizzic Vai su Facebook
Forlì, ecco la pagnotta di 2mila anni fa ritrovata in piazzale della Vittoria - La Soprintendenza: "Grazie a queste scoperte faremo un museo" Forlì, 5 ottobre 2019 – Quel pane ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it