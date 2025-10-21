Una pagnotta di pane bruciato di 1200 anni fa con l’immagine di Gesù Cristo | l’incredibile scoperta degli archeologi

Una pagnotta di pane bruciato di 1200 anni fa è stata scoperta in Anatolia. Ne dà notizia il New York Post riportando l’annuncio del governatorato di Karaman, uno stato ella Turchia centro-meridionale, in un post su Facebook dell’8 ottobre con un copioso corredo di fotografie. Un gruppo di archeologi ha quindi scoperto una straordinaria reliquia del cristianesimo primitivo: una pagnotta di pane bruciato risalente a 1.200 anni fa con addirittura l’immagine di Gesù Cristo. Il pane ritrovato risalirebbe al VII o VIII secolo d.C. e si tratta di uno dei cinque pani carbonizzati recentemente rinvenuti nel sito archeologico di Topraktepe, un tempo l’antica città di Eirenopolis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it