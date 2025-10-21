Una nuova vernice forse ci permetterà di dire addio ai termosifoni | il brevetto italiano
L’idea è senz’altro suggestiva: trasformare pareti o soffitti in radiatori, stendendo una semplice mano di vernice e collegandoli all’elettricità; senza necessità di componenti meccanici, costose installazioni o ristrutturazioni, e con una manutenzione praticamente inesistente. Quanto sia. 🔗 Leggi su Today.it
