Una nuova vernice forse ci permetterà di dire addio ai termosifoni | il brevetto italiano

Today.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’idea è senz’altro suggestiva: trasformare pareti o soffitti in radiatori, stendendo una semplice mano di vernice e collegandoli all’elettricità; senza necessità di componenti meccanici, costose installazioni o ristrutturazioni, e con una manutenzione praticamente inesistente. Quanto sia. 🔗 Leggi su Today.it

