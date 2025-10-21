Una nuova TNA sta per essere mostrata. Si, la collaborazione con la WWE è ancora viva, ma ciò che sta per arrivare, specie dopo BFG, è una ventata d’aria nuova per molti dei reparti titolati del roster. Partiamo dal titolo X-Division, si sa, Slater è campione da Slammiversary eppure il suo sorriso e il suo giovane talento, stando dando un passo tutto nuovo alla categoria e alla storia della cintura. Per non parlare poi del match di BFG (maledetto DarkState). Titoli di coppia femminili, dopo un anno e mezzo fatto di MK Ultra, Spitfire, Aliha & Masha, di nuovo Spitfire e Elegance Brand, adesso abbiamo un usato sicuro come le IInspiration. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Una nuova TNA sta arrivando