Una nuova app crea l'album della tua vacanza dei sogni con l'IA | l'inquietante moda dei viaggi sintetici
L'app si chiama Ensless Summer e offre una consolazione paradossale: se non puoi vivere l’esperienza, puoi almeno guardarla sullo schermo del tuo telefono, perfettamente filtrata e convincente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
