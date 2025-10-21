Una minorenne scompare da casa | rintracciata a Milano grazie a uno zaino rubato e rinvenuto in stazione a Parma

Parmatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grande lavoro di squadra che ha consentito, ad una famiglia in ansia, di poter riabbracciare una giovane ragazza che si era allontanata da casa.Il ritrovamento, da parte degli operatori della Polizia Ferroviaria di Parma, di uno zaino nei pressi del binario della stazione parmigiana, ha fatto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Minorenne Scompare Casa Rintracciata