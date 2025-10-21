Una minorenne scompare da casa | rintracciata a Milano grazie a uno zaino rubato e rinvenuto in stazione a Parma
Un grande lavoro di squadra che ha consentito, ad una famiglia in ansia, di poter riabbracciare una giovane ragazza che si era allontanata da casa.Il ritrovamento, da parte degli operatori della Polizia Ferroviaria di Parma, di uno zaino nei pressi del binario della stazione parmigiana, ha fatto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Appello per Davide: avviate le ricerche per il minorenne scomparso da San Cesareo - X Vai su X
Speranze finite, il corpo è della minorenne scomparsa a..Altro... Vai su Facebook