Bologna, 21 ottobre 2025 – Dieci carabinieri uccisi tra il 1987 e il 1989, la strage del Pilastro e la banda della Uno Bianca. Quella dei fratelli Savi con le loro 103 azioni criminali – 24 morti e 102 feriti – tra il 19 giugno 1987 e il 21 novembre 1994. E se esistesse un collegamento, se cioè in tutte e dieci le croci ci fosse la mano della banda che colpì tra Emilia Romagna e Marche? Al momento, sia chiaro, siamo nel campo delle ipotesi, ma a richiamarne la possibilità è un esposto. Quello che il 24 maggio 2023 i familiari delle vittime della Uno Bianca depositarono in Procura a Bologna chiedendo di ridare vigore a un’indagine riaperta nel 2021, oggi contro ignoti con ipotesi di concorso (con Alberto, Fabio e Roberto Savi) in omicidio volontario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una lunga scia di carabinieri uccisi: spunta l’ombra della Uno Bianca