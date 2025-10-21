Una katana per tagliare la droga e armi | arrestata coppia di sposini

Un 29enne di Scampia e la moglie sono finiti in manette. Lei di anni ne compirà 31 fra qualche giorno. La spada giapponese finita sotto sequestro è solo una delle spunte finite nei verbali dei Carabinieri di Scampia.Durante una perquisizione nella loro abitazione, i militari hanno rinvenuto 10. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

A Scampia katana di 81 centimetri per tagliare la droga - Una katana per tagliare la droga: è quanto hanno scoperto i carabinieri a Scampia dove hanno arrestato marito e moglie pusher. Come scrive ansa.it

Sciabole, katana, pistole e munizioni: l’arsenale a casa di un pregiudicato di Cusano Milanino - Cusano Milanino (Milano), 30 settembre 2025 – Un vero e arsenale di armi, munizioni e pistole, e assieme a queste l’immancabile stupefacente. Riporta ilgiorno.it

In casa droga e katana, arrestato dai carabinieri - I carabinieri della Stazione di Cusano Milanino hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e possesso di segni distintivi contraffatti, un 40enne del posto, ... Da ansa.it