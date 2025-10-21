Una degustazione al buio nell' antico castello di Ortignano Raggiolo

Arezzo, 21 ottobre 2025 – Una degustazione al buio tra storie e sapori del Casentino. Sabato 1 novembre, alle 12.00, l'antico castello di Ortignano Raggio lo aprirà eccezionalmente le proprie porte per un'iniziativa sensoriale in cui verranno stimolati olfatto, gusto e tatto per condurre alla scoperta dei prodotti a filiera corta della vallata. Questa esperienza, a partecipazione gratuita ma con prenotazione obbligatoria, sarà vissuta al buio, guidando in un percorso emozionale dove l'assenza della vista diventerà occasione per riscoprire la profondità dei profumi, la consistenza dei sapori e la genuinità delle specialità locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

