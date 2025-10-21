San Giovanni si prepara a un importante intervento di riqualificazione urbana: parte ufficialmente il progetto " Centro storico fruibile e sicuro ", finanziato dalla Regione Toscana e sostenuto anche da Banca Valdarno. Un investimento complessivo di 210 mila euro, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, accessibilità e decoro degli spazi pubblici nel cuore cittadino. L’intervento interessa le principali vie e piazze e comprende opere strutturali e di arredo urbano per rendere più accoglienti e funzionali gli spazi pubblici in cui si svolgono gran parte delle attività del Centro Commerciale Naturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Una città più bella e sicura. Nuovi arredi, luci e pilomat ai varchi