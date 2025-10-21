Una cifra spettacolare | quanto vale il tesoro rubato al Louvre Il punto sulle indagini
Il valore dei gioielli sottratti dai ladri durante il blitz al Museo del Louvre avvenuto nella mattinata della scorsa domenica 19 ottobre, ammonta a 88 milioni di euro. Lo ha fatto sapere Laure Beccuau, la procuratrice di Parigi il cui ufficio sta portando avanti le indagini per individuare il bottino e i responsabili. Cento investigatori, ha fatto sapere, sarebbero impegnati nelle indagini sulla rapina. "I danni sono stati stimati dal curatore del Louvre in 88 milioni di euro", ha spiegato Beccuau a RTL France, una cifra definita "estremamente spettacolare", ma che comunque "non è in alcun modo vicina o paragonabile a quelli che sono i danni storici ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
