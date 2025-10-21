Il valore dei gioielli sottratti dai ladri durante il blitz al Museo del Louvre avvenuto nella mattinata della scorsa domenica 19 ottobre, ammonta a 88 milioni di euro. Lo ha fatto sapere Laure Beccuau, la procuratrice di Parigi il cui ufficio sta portando avanti le indagini per individuare il bottino e i responsabili. Cento investigatori, ha fatto sapere, sarebbero impegnati nelle indagini sulla rapina. "I danni sono stati stimati dal curatore del Louvre in 88 milioni di euro", ha spiegato Beccuau a RTL France, una cifra definita "estremamente spettacolare", ma che comunque "non è in alcun modo vicina o paragonabile a quelli che sono i danni storici ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Una cifra spettacolare": quanto vale il tesoro rubato al Louvre. Il punto sulle indagini