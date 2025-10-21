Una casa di riposo per i cani anziani L’idea a Pietrasanta

Pietrasanta (Lucca), 21 ottobre 2025 – “Non è un semplice progetto, ma un atto d’amore verso chi non ha mai avuto nulla”. In queste tre righe è condensata l’anima del sogno che sta cullando “ Nati Liberi ”, associazione che da oltre un decennio gestisce il rifugio per cani in via Saponiera, al Portone. Il sogno, da realizzare sul lato monti del terreno, è quello della casa di riposo Rspa, ossia “Residenza spensierata per pelosi anziani (la pensione che ogni coda merita)”, ennesima mobilitazione di “Nati Liberi” verso i cosiddetti “nonnini”, che in quanto tali faticano più di altri a trovare una famiglia che li adotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

