“La Perseveranza Culturale“ è il tema scelto per la settima edizione di Ars Contemporanea che Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago ospiterà da venerdì 24 a domenica 26 ottobre. Il programma del festival di teatro, musica, libri, cinema è stato presentato ieri nella Sala del Teatro alla presenza del sindaco Matteo Burico, del pianista Francesco Attesti, del regista e autore Umberto Berlenghini (Rai Cinema e Fiction), della direttrice del Gal Trasimeno Orvietano Francesca Caproni, e del direttore artistico Gianluca Brundo. Gianluca Brundo ha definito il traguardo della settima edizione come "un nuovo punto di partenza", rimarcando la volontà del festival di puntare su "contenuti di qualità" e di resistere alla rarefazione delle iniziative culturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un week-end di cultura ’Ars Contemporanea’. Il Festival a Castiglione