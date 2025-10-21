Un week-end di cultura ’Ars Contemporanea’ Il Festival a Castiglione

Lanazione.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La Perseveranza Culturale“ è il tema scelto per la settima edizione di Ars Contemporanea che Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago ospiterà da venerdì 24 a domenica 26 ottobre. Il programma del festival di teatro, musica, libri, cinema è stato presentato ieri nella Sala del Teatro alla presenza del sindaco Matteo Burico, del pianista Francesco Attesti, del regista e autore Umberto Berlenghini (Rai Cinema e Fiction), della direttrice del Gal Trasimeno Orvietano Francesca Caproni, e del direttore artistico Gianluca Brundo. Gianluca Brundo ha definito il traguardo della settima edizione come "un nuovo punto di partenza", rimarcando la volontà del festival di puntare su "contenuti di qualità" e di resistere alla rarefazione delle iniziative culturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

un week end di cultura 8217ars contemporanea8217 il festival a castiglione

© Lanazione.it - Un week-end di cultura ’Ars Contemporanea’. Il Festival a Castiglione

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Week End Cultura 8217ars