Un viaggio nella mente dell’artista | Iterchimica visita la mostra ‘Seasons’ di Maurizio Cattelan  

Giovedì 16 ottobre Iterchimica ha organizzato un evento a porte chiuse presso la GAMeC di Bergamo. La serata è iniziata con un aperitivo, seguito da una visita guidata alla mostra ‘ Seasons’ di Maurizio Cattelan in due delle sedi che ospitano l’esposizione: la sede GAMeC e l’Ex Oratorio di San Lupo. La mostra, concepita come un itinerario diffuso nella città, invita a riflettere sul tempo, sulla ciclicità della vita e della storia, sul passaggio tra generazioni e sulle trasformazioni dell’individuo e della società. Durante la visita agli ospiti è stata presentata una panoramica di tutte le opere esposte a Bergamo, alcune delle quali sono state realizzate appositamente per la città e soprattutto per i luoghi che le ospitano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

