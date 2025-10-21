Un viaggio nel mondo della skincare intervista a Maddalena D’Agostini | Divulgatrice chimica organica e cosmetologa
Come sfatare i falsi miti sul mondo della cosmetica e della skincare? Seguendo Maddalena D’Agostini, chimica organica, cosmetologa e divulgatrice scientifica su Instagram e TikTok. Nonostante i social siano spesso demonizzati, quello che Maddalena porta nei suoi spazi digitali è trasparenza, umanità e verità; inondati dal consumismo e dalle innumerevoli stimoli digitali come il marketing comanda, Maddalena D’Agostini divulga un prendersi cura di sé in modo consapevole e senza seguire le mode imposte. Social e Skincare: Maddalena D’Agostini, chimica organica e cosmetologa. M.M: Il mondo della skincare e del beauty è sempre più virale ma com’è nata in te la passione per la chimica organica e la cosmetologia e, successivamente, l’idea di provare a divulgare attraverso i social ciò che avevi studiato in precedenza? Maddalena D’Agostini: È vero, il mondo del beauty è sempre più virale ed è forse proprio questo il motivo che mi ha spinto a parlarne, mi spiego meglio; io mi sono iscritta a chimica perché innamorata della scienza in generale, una vaga idea di poter fare qualcosa che fosse legato ai cosmetici la avevo, ma era un’idea lontana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
IL VIAGGIO PIÙ BELLO DEL MONDO La nuova tratta tra le meraviglie della Campania - facebook.com Vai su Facebook
Viaggiando in Asia – Intervista esclusiva: Rocco e Tui raccontano come un viaggio si è trasformato in un progetto di vita - sembra un ... Come scrive quotidianpost.it
Il mini kit da viaggio pronto a risolvere qualsiasi dubbio a tema skincare (anche per i bagagli più piccoli) - Le vacanze sono il momento perfetto per staccare dalla routine di tutti i giorni, ma non dalla quella dedicata alla skincare. Secondo vanityfair.it
“Quel viaggio in Thailandia mi ha trasformato”: intervista a Giovanni Esposito tra cinema e viaggi - Nero racconta la storia di un uomo di mezza età che sopravvive ai margini della legalità, arrangiandosi come può per prendersi cura della sorella Imma, fragile e affetta da disturbi mentali, ... Segnala siviaggia.it