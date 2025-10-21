News TV. Il più recente sondaggio SWG realizzato per il Tg La7 e diffuso da Enrico Mentana mostra un panorama politico in forte movimento, con un partito in netta difficoltà. L’indagine, condotta su un campione rappresentativo della popolazione italiana, aggiorna le intenzioni di voto in vista delle ipotetiche elezioni del 20 ottobre 2025. Mentre il centrodestra mantiene una posizione di forza e stabilità, le opposizioni si muovono tra timidi recuperi e cadute improvvise. Il dato più clamoroso arriva dal Movimento 5 Stelle, che registra una flessione evidente, mentre il Partito Democratico consolida la propria crescita e Fratelli d’Italia continua a guidare la scena politica con un consenso stabile. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Un vero e proprio tonfo". Sondaggi Mentana, c'è un partito italiano che crolla