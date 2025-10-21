Un tour alla scoperta dei tesori della città A partire da ’Pan Pera’

Grande partecipazione e spirito di condivisione hanno caratterizzato la festa regionale di Fipac, il sindacato dei pensionati delle attività commerciali e turistiche dell’ Emilia-Romagna, festa che si è svolta nella città di Ferrara lo scorso 18 ottobre. L’evento ha visto la presenza di numerosi rappresentanti delle province del territorio regionale e di esponenti nazionali della siglia Fipac, "confermando così il ruolo centrale dell’associazione nel promuovere la valorizzazione culturale e sociale dei territori". Erano presenti all’evento, fra gli altri, il presidente di Confesercenti Emilia Romagna, Dario Domenichini e Paola Morselli, presidente della Fipac dell’Emilia Romagna; il presidente e il coordinatore nazionale della Fipac, rispettivamente Pier Giorgio Piccioli e Fernando Trotta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un tour alla scoperta dei tesori della città. A partire da ’Pan Pera’

