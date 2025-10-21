Un tifoso del Napoli fermato a Eindhoven | Trattati da criminali volevamo bere una birra Neanche il biglietto rimborsato

Citando fonti di polizia locale, la stampa olandese afferma che circa 180 tifosi del Napoli sono stati fermati stanotte nel centro di Eindhoven. Le autorità della città del sud dei Paesi Bassi che i fermi sono avvenuti "a scopo preventivo". All'Ansa ha parlato, Fabio, uno dei tifosi fermati raccontando quanto ha vissuto: «Volevamo solo bere una birra in centro e siamo stati respinti dalla polizia senza aver fatto nulla. Il tutto dopo avere speso tanti soldi per biglietti e trasferta, che non ci verranno rimborsati.

