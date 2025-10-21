Un sms dopo l’arresto svela il traffico di droga a Nardò | il retroscena nell’ordinanza

Lecceprima.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NARDÒ - Un sms inviato dopo un arresto ha permesso di scoprire un’associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti a Nardò e nelle marine vicine. “Amico mio, mi hanno fermato e sequestrato tutto.”. Bastano poche righe per dare il via all’inchiesta che oggi si è conclusa con. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

