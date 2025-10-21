’Un sentiero per tutti’ nel borgo di Porto Venere con il Cai della Spezia

Il Cai della Spezia con il gruppo di accompagnamento solidale, nell’ambito del progetti ’Un Sentiero per Tutti’ e ’Tutte le vie di Strina’, ha realizzato la visita del borgo di Porto Venere. Un gruppo di trenta persone con ausili fuoristrada e carrozzine per disabili motori, il Centro diurno disabili Asl5 di Gaggiola insieme ad accompagnatori, educatori, famigliari e singoli partecipanti hanno potuto ammirare le bellezze naturali e storiche sapientemente illustrate dalle guide turistiche Antonella Mariotti e Adele D’Ippolito. "Dall’avvicinamento a piazza Bastreri, luogo di inizio visita, con le Case Torri della calata Doria – raccontano i partecipanti – la visita è proseguita alla Torre capitolare del 1161, la porta medievale del 1113 che reca l’iscrizione ’Colonia Januensis’ e funge da accesso al borgo vecchio alla cui sinistra sono collocate due misure genovesi di capacità risalenti al 1606, il carrugio centrale che attraversa il borgo antico con la Fontana dei Leoni per arrivare alla piazza Spallanzani dalla quale si è aperta la balconata sul meraviglioso mondo che circonda Porto Venere, dalla restaurata Locanda San Pietro riportata agli antichi splendori, alla grotta Byron, ai ruderi dei mulini a vento, il giardino Pantesco, il Castello Doria, il cimitero monumentale, il campanile della cattedrale di San Lorenzo e la chiesa di San Pietro davanti alla quale il gruppo ha sostato lungamente in ascolto della storia e degli aneddoti raccontati dall’assessore di Portovenere Riccardo Balzarotti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

