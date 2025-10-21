Un progetto della Regione assieme alla Figc per promuovere il calcio paralimpico in Abruzzo
Un accordo fra la Regione Abruzzo e la Federazione italiana gioco calcio, per promuovere il calcio paralimpico sul territorio, all'insegna dell'inclusività in base alle esigenze reali di questo tipo di atleti. Il progetto è stato presentato nella sede della Figb a Roma dal presidente della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
