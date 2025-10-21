Un presidio per i parenti in attesa il nuovo servizio di Croce Rossa e Irccs Bonino-Pulejo al Pronto Soccorso del Piemonte

Messinatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un presidio per accogliere, assistere e sostenere i parenti che rimangono anche per ore e ore in attesa al Pronto Soccorso. L'iniziativa da oltre un mese è portata avanti dalla Croce Rossa di Messina che, in sinergia con l'Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo, è scesa in campo per sostenere le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Las e Lgs, nuovo presidio dei lavoratori della logistica - L’anteprima della Jeep Compass al Salone dell’auto di Torino non frena l’allarme che attraversa San Nicola di Melfi. Scrive rainews.it

Indotto Stellantis, nuovo presidio dei lavoratori Las e Lgs - L’anteprima della Jeep Compass al Salone dell’auto di Torino non frena l’allarme che attraversa San Nicola di Melfi. rainews.it scrive

Asti, presto in Pronto Soccorso una saletta d’attesa al chiuso per i parenti dei pazienti - I lavori in corso sono nell'ex guardia medica per evitare le attese fuori al freddo. Secondo lanuovaprovincia.it

Cerca Video su questo argomento: Presidio Parenti Attesa Nuovo