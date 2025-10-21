Un presidio per i parenti in attesa il nuovo servizio di Croce Rossa e Irccs Bonino-Pulejo al Pronto Soccorso del Piemonte
Un presidio per accogliere, assistere e sostenere i parenti che rimangono anche per ore e ore in attesa al Pronto Soccorso. L'iniziativa da oltre un mese è portata avanti dalla Croce Rossa di Messina che, in sinergia con l'Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo, è scesa in campo per sostenere le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
