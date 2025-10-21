Un posto al sole anticipazioni UPAS | Eduardo di nuovo provocato dai ragazzini

La calma è un lusso quando il passato bussa alla porta con le nocche dei più piccoli. Per Eduardo questa settimana ha il suono sgradevole di risatine, passi frettolosi e cellulari puntati addosso: i ragazzini del quartiere tornano a infastidirlo e il filo della sua pazienza si assottiglia proprio alla vigilia di un passaggio cruciale. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

