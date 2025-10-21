Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap che appassiona i telespettatori da quasi trent'anni. Nell' episodio di mercoledì 22 ottobre Eduardo cercherà di rassicurare Rosa e Clara per il suo processo imminente, mentre Castrese penserà a come rifarsi sui Gagliotti. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Negli ultimi episodi Pino pensava che la situazione con Rosa fosse rientrata, invece la Picariello è più confusa che mai: dopo aver ceduto alla passione con Damiano infatti, ora non sa cosa scegliere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 22 ottobre: Castrese vuole riprendersi quello che i Gagliotti gli hanno tolto