Un Posto al Sole anticipazioni 22 ottobre | Castrese vuole riprendersi quello che i Gagliotti gli hanno tolto
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap che appassiona i telespettatori da quasi trent'anni. Nell' episodio di mercoledì 22 ottobre Eduardo cercherà di rassicurare Rosa e Clara per il suo processo imminente, mentre Castrese penserà a come rifarsi sui Gagliotti. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Negli ultimi episodi Pino pensava che la situazione con Rosa fosse rientrata, invece la Picariello è più confusa che mai: dopo aver ceduto alla passione con Damiano infatti, ora non sa cosa scegliere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondisci con queste news
Dopo tante tensioni, Pino prova a riavvicinarsi a Rosa “Un posto al sole” è disponibile su RaiPlay bit.ly/Guarda-UnPostoalSole - facebook.com Vai su Facebook
Un Posto al Sole, anticipazioni 22 ottobre: Castrese vuole riprendersi quello che i Gagliotti gli hanno tolto - Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20. Scrive movieplayer.it
Un Posto al Sole, anticipazioni, la discussione finisce malissimo: scatta la rissa al Vulcano - Nervi tesi al Caffè Vulcano: una lite rischierà di degenerare in scontro aperto nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. msn.com scrive
Un posto al sole, anticipazioni al 24 ottobre: Rosa si pente e corre da Damiano - La puntata di Un posto al sole di giovedì 16 ottobre si è conclusa con un bacio rubato da Damiano a Rosa. it.blastingnews.com scrive