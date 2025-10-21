Un posto al sole a UPAS Michele rientra a Napoli e vacilla sulle promesse | cosa vedremo a fine settimana

Sbircialanotizia.it | 21 ott 2025

Il ritorno a casa ha sempre il rumore delle chiavi che girano nella serratura e l’eco delle cose dette – “al rientro faremo diversamente”. A Palazzo Palladini è il momento di Silvia e Michele: rientrano a Napoli dopo la loro pausa lontano dalla città, ma a mettersi subito di traverso è una parola impegnativa: promesse. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

un posto al sole a upas michele rientra a napoli e vacilla sulle promesse cosa vedremo a fine settimana

© Sbircialanotizia.it - Un posto al sole, a UPAS Michele rientra a Napoli e vacilla sulle promesse: cosa vedremo a fine settimana

