Il ritorno a casa ha sempre il rumore delle chiavi che girano nella serratura e l’eco delle cose dette – “al rientro faremo diversamente”. A Palazzo Palladini è il momento di Silvia e Michele: rientrano a Napoli dopo la loro pausa lontano dalla città, ma a mettersi subito di traverso è una parola impegnativa: promesse. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Un posto al sole, a UPAS Michele rientra a Napoli e vacilla sulle promesse: cosa vedremo a fine settimana