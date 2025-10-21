Un passo avanti Ciattaglia | Ho visto un buon Matelica In dieci i ragazzi hanno stretto i denti

Torna a far punti il Matelica di mister Lorenzo Ciattaglia, e lo fa nel derby con il Fabriano Cerreto. La formazione biancorossa, dopo due sconfitte di fila, muove quindi la classifica con uno 0-0 importante per due motivi: da un lato la difesa non ha subito gol, dall’altro i ragazzi sono stati capaci di firmare un’altra ottima prestazione in inferiorità numerica, dopo l’espulsione di Pedrini avvenuta al quarto d’ora della ripresa. "Nel finale – dice il tecnico Ciattaglia – abbiamo stretto i denti, soffrendo in dieci a causa di un rosso diretto forse eccessivo, peraltro nei confronti di un giocatore importante come Pedrini, che purtroppo non avremo domenica contro il Trodica". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Un passo avanti. Ciattaglia: "Ho visto un buon Matelica. In dieci i ragazzi hanno stretto i denti»

