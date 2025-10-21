Un paesino di pescatori è campione di Svezia | alla scoperta del Mjällby la squadra allenata da un preside

L’allenatore è il preside di un liceo, l’osservatore fa (anche) il postino e Standvallen – lo stadio casalingo a Hällevik – confina con un campeggio e una ventina di fattorie. Nove anni fa si era salvata all’ultima giornata evitando la retrocessione in quarta divisione, oggi il Mjällby è campione di Svezia per la prima volta nella sua storia. Soldi, ricchi imprenditori o sceicchi arabi non c’entrano: il successo del paesino di 1485 pescatori non nasce per caso. “Riceviamo spesso questa domanda: come state facendo? È importante dire che non lo facciamo solo da quest’anno, ci stiamo lavorando da tanti anni “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

