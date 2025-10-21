Un padre che rapisce i suoi figli Una madre che intraprende il giro del mondo per ritrovarli | Nessuno ci ha visti partire è su Netflix

Colpevole di aver amato. E fa niente se la parte del torto è tutta dall’altra parte. Questo ci dice Nessuno ci ha visti partire, il nuovo thriller messicano che è in testa alle classifiche di Netflix. Tratta da una storia vera, questa miniserie in soli 5 episodi (che giustificano per buona parte il successo della serie) è diretta, tra gli altri, dalla regista argentina Lucía Puenzo, autrice di XXY (vincitore della Settimana internazionale della critica a Cannes 2007) e The German Doctor, e suo fratello Nicolás Puenzo. Ambientata alla fine degli Anni 60 in Messico e in mezzo mondo, Nessuno ci ha visti partire è il viaggio di una madre disperata alla ricerca dei suoi due bambini piccoli rapiti dal padre. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Un padre che rapisce i suoi figli. Una madre che intraprende il giro del mondo per ritrovarli: "Nessuno ci ha visti partire" è su Netflix

Leggi anche questi approfondimenti

Tempo di vendemmia Il fascino poetico dei chicchi d'uva " Soggioga quel pampino impertinente tralcio che di golosi chicchi s'adorna narciso. Spregiudicato emana aromatica voluttuosa fragranza ove afrodisiaco elisire rapisce fugace battito d'esistenza " Vai su Facebook

Madre rapisce i figli: coinvolto ex Shin Bet - Sarebbe l’ex capo dello Shin Bet, Yaakov Peri, ad aver messo insieme la squadra che ha eseguito gli ordini di un’ereditiera tedesca di rapire i suoi figli dalla casa del padre, con il quale era ... Da ilfattoquotidiano.it

Tradimento, puntate finali: Tolga vuole rapire Can dopo aver scoperto che è suo figlio - Nelle ultime puntate di Tradimento, Tolga Kasifoglu (Caner Sahin) scoprirà di essere il padre biologico del piccolo Can, il figlio della sua ex fidanzata Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör). Scrive it.blastingnews.com

In fuga nei boschi coi figli piccoli per 4 anni, le foto del nascondiglio del papà prima di essere ucciso - “Non era un eroe, era una padre non aveva alcun riguardo per la sicurezza di quei bambini, un sospettato che in precedenti occasioni aveva coinvolto la sua famiglia in reati violenti e pericolosi” ha ... Come scrive fanpage.it