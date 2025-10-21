Un ostello nell’ex hotel Gallery Accoglierà fino a 40 pellegrini
Approdano in consiglio comunale – lunedì alle 19 – l’adesione alla nuova società per la gestione dell’acqua e la definizione dell’accordo sull’ Hotel Gallery, unico quattro stelle di Recanati chiuso dal 2023. "Sul Gallery — spiega il sindaco Emanuele Pepa — non c’è stato un accordo tra Comune e Banca Intesa, ma piuttosto un’intesa tra la banca e il futuro locatario. Noi abbiamo seguito la trattativa, stimolando la conclusione del percorso". Il Comune sarà chiamato a votare l’autorizzazione al subentro della nuova società nella locazione dell’immobile, attualmente intestata a Banca Intesa. "Si tratta di un unico acquirente — precisa il sindaco —, una società di imprenditori recanatesi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
