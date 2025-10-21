Un nuovo programma a caccia delle case-vacanza più suggestive d' Italia Con tre guide d' eccezione | Gianluca Torre Ida di Filippo e Tommaso Zorzi

S tasera alle 21.30 su Real Time debutta Turisti per case, nuovo programma con protagonisti Tommaso Zorzi, Ida Di Filippo e Gianluca Torre. Lo show è composto da 6 puntate e l’obiettivo è raccontare le case vacanza più suggestive e uniche della penisola, dove l’accoglienza riflette il carattere e la visione di chi le gestisce. Fra le tante location delle prossime puntate anche il Lago di Garda, le colline del Monferrato e il Delta del Po. “Turisti per Case”, la clip del programma su Real Time X Leggi anche › Su Real Time comincia “La rivincita dei vergini”: 4 illibati pronti a tutto per la loro prima volta Turiste per case: oggi 21 ottobre su Real Time la prima puntata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

