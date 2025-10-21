Un nuovo defibrillatore Ponticella salva-vita

Ilrestodelcarlino.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Lazzaro sempre più cardioprotetto: installato nuovo defibrillatore alla Ponticella. Il primo di cinque nuovi strumenti salvavita che troveranno collocazione in esterno anche in Piazza Trebbi, stazione ferroviaria, MediaLab e Castel de’ Britti. È stato installato all’esterno del centro sociale La Terrazza, in via del Colle 1 alla Ponticella, il nuovo defibrillatore semiautomatico esterno di ultima generazione, telecontrollato e collocato in una teca accessibile 24 ore su 24. Si tratta del primo dei cinque nuovi dispositivi che, nei prossimi giorni, andranno a rafforzare la rete di cardioprotezione sul territorio comunale nell’ambito del progetto regionale promosso e finanziato dalla Regione e coordinato dalla centrale operativa 118 Emilia Est dell’Azienda USL di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

