Un mulino da salvare Esiste dal 1300 ed è l’unico a Massa Provincia lo vende per 70mila euro

Massa, 21 ottobre 2025 – Continua a far discutere la vendita da parte della Provincia dello storico mulino di Canevara per 70mila euro. Com’è noto, sono 17 i beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni che la Provincia, attraverso un avviso di asta pubblica del settore Edilizia scolastica e Patrimonio, mette in vendita per un valore complessivo di circa 3,35 milioni di euro: un patrimonio composto da ex case cantoniere, ex caserme e terreni. Tra questi anche il convento di Soliera in Lunigiana – un’operazione discussa e contestata – e il mulino di Canevara. Le offerte, in aumento sulla base d’asta, devono essere presentate entro le ore 12 del 17 novembre, l’asta pubblica con l’apertura delle buste ci sarà il 18 novembre alle 11. 🔗 Leggi su Lanazione.it

