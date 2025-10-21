Un leak svela fotocamera e processore di HONOR 500 Pro

Nelle scorse ore Digital Chat Station sul social Weibo si è soffermato su alcuni dei punti di forza di HONOR 500 Pro L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Un leak svela fotocamera e processore di HONOR 500 Pro

Scopri altri approfondimenti

PlayStation Plus Extra/Premium di ottobre: un leak svela tutti i giochi, c'è Silent Hill 2 - X Vai su X

A poche ore dal lancio, Leggende Pokémon: Z-A è finito al centro di un clamoroso leak che ha svelato in anticipo il Pokédex completo, anticipando anche le nuove creature. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook

Xiaomi 17 Ultra: i leak svelano i sensori delle 4 fotocamere - Con Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max ormai ufficiali, le attenzioni si stanno cominciando a spostare verso il prossimo Xiaomi 17 Ultra, grazie a nuove indiscrezioni, diffuse dal noto e affidabile leaker ... Secondo msn.com

Intel Panther Lake: un leak svela 12 configurazioni - Pubblicate su un forum le presunte configurazioni di tutti i processori Intel Panther Lake: si arriva fino a 16 core. Come scrive msn.com

Caratteristiche e design del visore Galaxy XR svelati in un leak: ecco come sarà - Ebbene, un nuovo leak svela nel dettaglio le caratteristiche del dispositivo, dal design all'interfa ... msn.com scrive