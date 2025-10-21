Imparare a gestire in modo pacifico le relazioni e i rapporti con gli altri, per migliorare le nostre interazioni ed evitare i conflitti, risolvendoli quando si presentano. Un percorso in 5 tappe, da qui a metà novembre, per capire davvero come la diversità è una ricchezza e non un problema. È l’originale iniziativa organizzata dal Comune di Triuggio e che prenderà il via stasera negli spazi della ludoteca comunale di via Kennedy sotto il titolo “Impara a discutere (senza litigare)“. Si tratterà di un vero e proprio " laboratorio di gestione pacifica delle relazioni ", con le esperte Francesca Gariboldi e Cristina Pansera che spiegheranno in modo semplice e chiaro come migliorare i propri rapporti e risolvere i conflitti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un laboratorio per “Discutere senza litigare“