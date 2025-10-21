Un impianto fotovoltaico sotto la retina ridà la vista ai pazienti colpiti da degenerazione maculare
Un microchip fotovoltaico impiantato sotto la retina e un paio di occhiali a infrarossi hanno restituito la visione centrale all’80% dei pazienti colpiti da degenerazione maculare avanzata. 🔗 Leggi su Dday.it
Hai intenzione di installare un impianto fotovoltaico a casa? In questo articolo ti spieghiamo quali sono gli aspetti da verificare per essere certi di fare un investimento efficiente e utile. #nuovenergie #blogNuovenergie Vai su Facebook
Dopo il più grande impianto fotovoltaico per autoconsumo in Europa, l’aeroporto di Fiumicino ha inaugurato Pioneer: sistema innovativo che riutilizza oltre 700 batterie second life. È oggi il più grande impianto di accumulo in Italia. #PresaDiretta DOMENICA - X Vai su X
Perdono la vista per una maculopatia incurabile, in 27 tornano a leggere con un impianto oculare - L’atrofia geografica rappresenta un grave problema visivo sul piano globale e una delle cause più frequenti di cecità legale nei paesi sviluppati. Da repubblica.it
Un impianto hi-tech fa leggere chi non vedeva più - Un impianto retinico chiamato PRIMA permette a pazienti ciechi con AMD secca di leggere di nuovo, grazie a un chip alimentato da luce e occhiali AR. Riporta msn.com
FTCC: Inaugurato il primo impianto fotovoltaico galleggiante e a concentranzione - Arriva dalla provincia di Pisa un’innovativo esperimento in grado di conciliare il ricorso al fotovoltaico con la salvaguardia del territorio. Lo riporta greenme.it