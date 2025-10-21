Un impianto ad alta tecnologia per gestire oltre 7mila tonnellate di prodotto | a Faenza si investe sui cachi
Un impianto ad alta automazione, due linee di lavorazione dedicate e 7.000 tonnellate di prodotto gestite: il cachi parla sempre più romagnolo grazie ad Agrintesa, i cui soci ne coltivano circa 300 ettari, e al gruppo Alegra – composto dalle tre società Alegra, Valfrutta Fresco e Brio –, che a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
