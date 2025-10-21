Un imperdibile viaggio nella storia della musica con i Concerti d' autunno

Debutterà sabato 25 ottobre la 32esima stagione dei Concerti d’autunno, organizzati dal Comune di Barzanò. La serata di apertura, dal titolo "Il suono dell'orchestra nella storia della musica", è stata affidata all’Orchestra Sinfonica Carisch “Associazione MaMu cultura musicale” diretta dal. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

