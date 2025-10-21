Un fesso Trump ridicolizzato l’attacco dalla Russia che fa infuriare la Casa Bianca

Durante una recente puntata del talk show serale su Rossiya-1, Vladimir Solovyov – noto come “la voce del Cremlino” – si è prodotto in una grottesca imitazione di Donald Trump, nel tentativo di ridicolizzarne la recente indecisione sull’invio di armi all’Ucraina. «Quando dici che “sto pensando” di mandare i missili Tomahawk», ha detto Solovyov cercando una goffa imitazione della voce dell’ex presidente Usa, «ma poi aggiungi che “prima devo parlarne con Putin”, non rafforzi certo la tua posizione». Lo studio ha riso. Ma dietro quella risata, c’è una strategia più complessa. Nella Russia dove l’ironia politica è sempre stata sussurrata, la derisione pubblica di un leader straniero in prima serata rappresenta una novità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

