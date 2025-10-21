Un emù a spasso a Marina di Pisa | apprensione per la viabilità

Pisa, 21 ottobre 2025 – Un emù, uccello australiano simile allo struzzo la cui particolarità è quella di non volare ma di raggiungere velocità molto elevate quando corre, ha creato apprensione lungo il viale D’Annunzio a Marina di Pisa perché l’animale stava rischiando di intralciare la viabilità. Sul posto la polizia municipale, i carabinieri forestali e le guardie zoofile volontarie del Nogra. Anche i proprietari dell’animale, che può raggiungere quasi due metri di altezza e oltre sessanta chili di peso, si sono recati sul posto per la cattura. L’emù è probabilmente scappato da un recinto di un’area privata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

