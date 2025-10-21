Un cavo non a norma ha causato l’incidente alla funicolare di Lisbona
È stato un cavo non a norma a causare l’incidente da 17 morti della funicolare di Lisbona. La fune che collegava le due cabine dell’ Elevador da Glória si è spezzata causando il deragliamento il 3 settembre 2025. Perché non rispettava gli standard stabiliti dal suo stesso gestore Carris. Ovvero la Companhia Carris de Ferro de Lisboa (CCFL). L’Ufficio portoghese per la prevenzione degli incidenti aerei e ferroviari ( Gpiaaf ) scrive a pagina 35 del suo rapporto che il cavo non era certificato per gli impianti di trasporto di persone, né era adatto al tipo di impianto in uso nelle funicolari. E che era stato acquistato «per sbaglio». 🔗 Leggi su Open.online
