Un cavo non a norma ha causato l’incidente alla funicolare di Lisbona

È stato un cavo non a norma a causare l'incidente da 17 morti della funicolare di Lisbona. La fune che collegava le due cabine dell' Elevador da Glória si è spezzata causando il deragliamento il 3 settembre 2025. Perché non rispettava gli standard stabiliti dal suo stesso gestore Carris. Ovvero la Companhia Carris de Ferro de Lisboa (CCFL). L'Ufficio portoghese per la prevenzione degli incidenti aerei e ferroviari ( Gpiaaf ) scrive a pagina 35 del suo rapporto che il cavo non era certificato per gli impianti di trasporto di persone, né era adatto al tipo di impianto in uso nelle funicolari. E che era stato acquistato «per sbaglio».