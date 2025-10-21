Un Carpi da applausi Ma il colpaccio sfuma
Carpi 1 Ascoli 1 CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Panelli; Cecotti, Figoli, Rosetti (49’st Verza), Rigo; Cortesi, Casarini (26’st Sall); Stanzani (39’st Amayah). A dips. Scacchetti, Perta, Pitti, Tcheuna, Visani, Pietra, Tourè, Arcopinto, Mahrani. All. Cassani. ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Pagliai (12’st Rizzo); Milanese (26’st Ndoj), Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori (2’st Chakir). A disp. Barosi, Brzan, Menna, Cozzoli, Corradini, Bando, Oviszach, Palazzino, Corazza. All. Agostinone (Tomei squalificato) Arbitro: Gemelli di Messina Reti: 35’st Sall, 44’st Rizzo Pinna Note: serata con leggera pioggia, terreno allentato, spettatori totali 1702. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
