Un cane diventa star in campo i tifosi lo chiamano il nuovo Neymar VIDEO

Durante una partita del campionato colombiano tra Junior e Deportivo Pereira, disputato allo stadio Metropolitano, un cane è riuscito a rubare la scena. Insolito siparietto che si è verificato Durante una partita del campionato colombiano tra Junior e Deportivo Pereira. Un cane è riuscito a rubare la scena diventando la vera star della partita e, per il suo comportamento, è stato soprannominato il nuovo “Neymar” dagli spettatori. Mentre Wálmer Pacheco, giocatore del Pereira, si trovava a terra in seguito a un fallo che ha portato all’espulsione di Daniel Rivera, del Junior. Proprio in quel frangente, il cane ha fatto irruzione sul rettangolo di gioco simulando la caduta del giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Un cane diventa star in campo, i tifosi lo chiamano il nuovo “Neymar” VIDEO

