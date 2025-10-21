Un campo di zucche gigante Festa e laboratorio d’autunno
TRESANA Prosegue l’esperienza autunnale più coinvolgente per le famiglie della Lunigiana. Anche quest’anno, nella mattinata di domenica, è stato inaugurato il ’Pumpkin Patch’, evento pensato per regalare una giornata di divertimento e spensieratezza a grandi e piccoli. L’iniziativa nasce dall’impegno di un gruppo di amici uniti dal desiderio di valorizzare il proprio territorio. "L’idea del Pumpkin Patch – spiega Jessica Marchini, presidente dell’associazione LunaEventi – è nata nel 2022, quando ancora facevamo parte della Pro Loco di Tresana. Sono un’appassionata di zucche e di Halloween e, dopo aver partecipato con i miei bambini a un campo di zucche in Lombardia, ho proposto al gruppo di portare la stessa esperienza anche in Lunigiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
