Un bambino di 10 anni è caduto dalla finestra di casa | è ricoverato in gravissime condizioni E' accaduto a Roma
Un bambino di circa 10 anni è caduto dalla finestra di casa a Roma. E’ accaduto intorno alle 11.30 in via De Ritis, in zona Tiburtina. Soccorso, è stato portato in gravi condizioni, intubato, in ospedale dal 118. Sul posto la polizia che indaga. Da una prima ricostruzione il bambino era in casa con la mamma e si sarebbe sporto dalla finestra per vedere la sorella che usciva dal portone, cadendo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
