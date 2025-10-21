Un bambino di 10 anni è caduto dalla finestra di casa | è ricoverato in gravissime condizioni E' accaduto a Roma

Feedpress.me | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di circa 10 anni è caduto dalla finestra di casa a Roma. E’ accaduto intorno alle 11.30 in via De Ritis, in zona Tiburtina. Soccorso, è stato portato in gravi condizioni, intubato, in ospedale dal 118. Sul posto la polizia che indaga. Da una prima ricostruzione il bambino era in casa con la mamma e si sarebbe sporto dalla finestra per vedere la sorella che usciva dal portone, cadendo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

